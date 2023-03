Poubelle jaune : tout est-il vraiment recyclé ?

C'est une habitude bien ancrée désormais. Les déchets recyclables dans une poubelle, les ordures ménagères dans une autre. Mais savez-vous ce que deviennent ensuite vos emballages ? Le ramassage passe en première étape et déjà un premier tri. Les éboueurs vérifient en un coup d'œil si les consignes ont bien été respectées. Et c'est loin d'être toujours le cas. Une simple erreur peut donc envoyer toute la poubelle à l'incinérateur. Pour notre bouteille et notre carton, aucun problème. Contrôle visuel validé. Le contenu est collecté. Direction, le centre de tri où arrivent les déchets de 600 000 habitants de l'agglomération parisienne, soit 75 tonnes par jour. Fini le tri à la main, le centre est équipé de trieur optique. Grâce à ces machines, vous pouvez désormais jeter tous vos emballages dans la poubelle jaune sans exception. Après plus d'une centaine d'étapes automatisées, chaque emballage est trié par matière. Gaston avec les cartons et Fred'eau avec les bouteilles d'eau. TF1 | Reportage L. Zadjela, H. Massiot, P. Marcellin