Poubelles non ramassées : des villes submergées

Un petit café en terrasse dans la bonne humeur malgré les poubelles qui s'amoncellent. Une rue parisienne a été encombrée par les poubelles ce dimanche matin, plus de cinq jours après le début de la grève des éboueurs municipaux. "Il ne faut pas que ça dure trop longtemps quand même, parce que c'est vraiment dégueulasse", lance un passant. Les habitants s'adaptent et les professionnels aussi, surtout pour les commerces de bouche. Pour des raisons d'hygiène évidentes, ce boucher ne peut pas laisser promener ses poubelles dehors, il les rentre chaque soir. "Là on sera obligé de laisser dehors et ça va s'entasser, avec les odeurs et avec tout ce qui s'en suit, les rongeurs", se plaint-il. Plus de 4 500 tonnes de déchets n'ont pas été ramassés, sauf dans les arrondissements qui passent par des entreprises privées, et ce n'est pas le cas du 17ème. Autre problème : les sites d'incinération sont quasiment tous en grève. Le site de Romainville était d'ailleurs pris d'assaut ce matin par les bennes. À Nantes aussi, les poubelles débordent avec 1 400 tonnes de déchets à récupérer. Les habitants oscillent entre agacement et soutien au mouvement. En attendant que la situation s'améliore, plusieurs communes demandent à leurs habitants de réduire au maximum leurs déchets. TF1 | Reportage C. Bayle