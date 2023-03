Poubelles non ramassées : les riverains veulent un service minimum

Des montagnes de déchets, voilà à quoi ressemblent certaines rues de Paris. Plus de 4 500 tonnes d’ordures ménagères jonchent aujourd’hui les trottoirs. Depuis lundi, plus aucune poubelle n’est collectée dans la moitié de l’arrondissement de la capitale. Les éboueurs sont en grève contre la réforme des retraites. Malgré les odeurs nauséabondes, les habitants que nous avons rencontrés affirment comprendre le mouvement. En revanche, pour les commerçants comme Shafia Hammadi, responsable pâtisserie chez le “Patisselier”, Paris (16e), la situation n’est plus tenable. Dans l’arrondissement voisin, les poubelles ne débordent pas. La collecte des ordures est assurée par une entreprise privée. Les poubelles s’accumulent aussi sous les palmiers de la station balnéaire de Golfe-Juan, dans les Alpes-Maritimes. Aucun passage depuis quatre jours et aujourd’hui le vent a soufflé fort. Dans la région, 70% des éboueurs sont en grève, ce qui pénalise 24 communes, 180 000 habitants, et certains en ont ras le bol. Des habitants désemparés, le mouvement devrait se prolonger jusqu’à lundi. TF1 | Reportage M. Guénégan, N. El Hammourchi, A. Flieller