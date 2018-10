La poule, nouvel animal de compagnie

La Padoue, la Sebright, la Yokohama ou la Hollandaise, toutes ces poules ont un petit quelque chose. Au moment du choix, même les petits garçons ont du mal à se décider. Avec plus de 200 races, ces demoiselles ont le mérite de vous débarrasser de vos déchets et de vous offrir le petit-déjeuner. Depuis cinq ans, le marché explose : le rayon basse-cour a vu son chiffre d'affaires augmenté de 20% par an. On achète des poules mais aussi des graines bio ou des anti-stress, sans parler des douceurs. Si le marché cartonne, c'est que les citadins sont devenus clients. Marjorie, banquière, rend visite à ses poules dès qu'elle rentre du travail. Elles produisent quatre à cinq œufs par jour et au goût, les œufs sont meilleurs que ceux du supermarché. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 07/10/2018 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 7 octobre 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.