Pour éviter le risque de contamination, certains commerçants refusent les paiements en liquide

Depuis l'apparition de l'épidémie de coronavirus, même pour les petits montants, la carte bancaire est devenue un réflexe pour les commerçants et les clients. Refuser le liquide est pourtant illégal, sous peine d'une amende de 150 euros. Selon la Banque de France, les retraits ont chuté de près de 50% depuis trois semaines. Pourtant, rien ne prouve qu'en manipulant des billets, les risques de contaminations augmentent.