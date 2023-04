Pour qui roulent les trottinettes ?

Ne pas se fier aux longues files d'attente, À paris, il y avait du monde devant les bureaux de vote, mais il n’y avait qu’un seul lieu pour voter dans chaque arrondissement. Et visiblement, ce ne sont pas les jeunes qui se sont les plus déplacés. Pourtant, les trois opérateurs présents à Paris ont tout fait pour inciter les utilisateurs, et donc les jeunes, à participer aux votes. Avec des influenceurs, ouvertement rémunérés pour poster des vidéos, et des salariés mobilisés pour faire campagne dans la rue, y compris les dirigeants. Officiellement, une seule de ces trois entreprises est rentable, mais elles sont implantées dans plusieurs centaines de villes à travers le monde. Concernant leurs chiffres d’affaires à Paris, elles sont beaucoup plus discrètes. Selon nos informations, dans la Capitale, le marché est bel et bien rentable, car à Paris, chaque trottinette est utilisée plus de trois fois par jour, bien plus que chez nos voisins européens. TF1 | Reportage N. Zajdela, A. Basar, F. Maillard