Pour se protéger du coronavirus, les dentistes s'équipent lourdement

Vous n'êtes pas dans un vaisseau spatial ni dans un décor de cinéma, mais bien dans un cabinet dentaire. Pour appliquer le protocole sanitaire à la lettre, le Dr Sébastien Rossi, chirurgien-dentiste, s'est équipé lourdement. Il place une bulle autour du visage de son patient. "Un appareil pour se protéger contre l'aérosolisation. On ne s’en rend pas compte, mais les éclaboussures peuvent aller jusqu’à 1,50 mètre autour du fauteuil", explique ce praticien. Les patients un peu étonnés au début se sont habitués à l'engin. "Ce n’est pas désagréable, ça ne change pas grand-chose finalement pour le patient. Si ça fait de la sécurité, pourquoi pas", réagit un patient. Tous les cabinets obéissent à de nouvelles règles sanitaires très strictes. "On est amenés, en particulier, à aérer un cabinet pendant un quart d’heure après chaque patient. Ça c’est la première des mesures. Elle est très contraignante pour nous, parce que, tout simplement, lorsqu'on aère le cabinet, on ne peut pas travailler", souligne le Dr Jérôme Le Bret. Un quart d'heure d'aération et de désinfection limite mathématiquement le nombre de rendez-vous disponibles. Seuls les malades nécessitant des soins urgents sont désormais reçus. Dans tous les cabinets, le nombre des patients pris en charge a chuté de 20 à 30%. Ce chirurgien-dentiste ne reçoit plus que 10 personnes par jour, contre 15 avant le confinement. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 30/08/2020 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 30 août 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.