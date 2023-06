Pour son millénaire, le Mont-Saint-Michel s'enflamme

À la nuit tombée, le Mont-Saint-Michel prend vie. Près de dix minutes de projection qui ont conquis les spectateurs. "Avec tout ce spectacle, on ne voulait pas rater ça" ; "C'est incroyable de voir cette prouesse aussi technologique", témoignent deux d'entre eux. Une prouesse, car il a fallu plusieurs mois de préparations pour imaginer une scénographie qui s'adapte au relief du Mont-Saint-Michel. Au total, 50 projecteurs envoient de l'image et de la couleur sur le célèbre monument. À quelques minutes du début du spectacle, des centaines de drones décollent. Ils accompagnent les spectateurs à travers l'histoire du monument. "Quand on a des connaissances du Mont-Saint-Michel, on arrive à retracer l'histoire", rapporte un homme. Plusieurs milliers de personnes ont profité de ce spectacle qui a été joué cinq fois dans la nuit. Une soirée historique qui aura permis au Mont-Saint-Michel d'illuminer la nuit. TF1 | Reportage G. Thorel, A. Santos