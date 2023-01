Pour Tidiane : l'hommage et le besoin de comprendre

Voilà 2000 personnes réunies dans le silence. Des amis, des habitants du quartier, rassemblés derrière la famille de Tidiane. Un adolescent de 16 ans, poignardé à mort devant son lycée lundi dernier. Mina, la sœur de Tidiane en larme à remercier ceux qui se sont rassemblées en disant : "On vous remercie du fond du cœur, on ne pensait pas qu'autant de gens se seraient déplacés". Tidiane, mort au cours d’une rixe devant son lycée à Thiais (Val-de-Marne), lors d’un guet-apens tendu par une dizaine d'individus originaires de la commune voisine de Choisy-le-Roi. Les enquêteurs évoquent un acte de vengeance, des représailles, entre deux bandes rivales des deux villes. Certains habitants croisés ce samedi après-midi se disent effrayés. Au cours de la rixe, un ami de Tidiane a également été blessé par un coup de couteau à la jambe. Les membres de sa famille se disent choqués, il n’appartient selon eux à aucune bande. Selon le procureur de la république, les deux adolescents étaient bel et bien ciblés par leur agresseur. TF1 | Reportage J. Cressens, B. Guenais, F. le Goic