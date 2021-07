Pourquoi autant de jeunes contaminés en Corse ?

Depuis 15 jours, le taux d'incidence des contaminations explose en Haute-Corse. Plus de 2 300 cas pour 100 000 habitants pour la tranche d'âge 15-19 ans, un record. "Là je suis en train de faire un test parce qu'en ce moment, il y a beaucoup de cas covid. Du coup, pour sortir, je suis obligée d'en faire un", explique une jeune femme. "On a un peu oublié. Ça fait depuis quelques mois qu'on s'en foutait un peu en fait, surtout chez les jeunes, on ne se préoccupe pas trop du covid", témoigne un jeune homme. Les contaminations commencent il y a un mois en Balagne lors de fêtes privées, de communion et de mariage comme l'explique François Ravier, préfet de la Haute-Corse. "Les personnes qui étaient en Balagne sont en partie des personnes qui étaient de Saint-Florent de Bastia et d'ailleurs. Et ce potentiel de contamination démarrait en Balagne se poursuit et s'accroît par d'autres clusters qui apparaissent, mais ce mouvement est vraiment parti de là", souligne-t-il. Pour l'heure, les services de réanimation sur l'île ne sont pas saturés, mais l'inquiétude persiste. Les autorités ont donc haussé le ton avec un port du masque obligatoire en ville et une interdiction de rassemblement de plus de dix personnes sur les plages après 21 heures.