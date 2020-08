Pourquoi de tels écarts de températures entre terre et mer ?

Ce samedi après-midi, les rues et les terrasses en Normandie étaient vides. Le mercure était monté à 38 degrés dans les villes un peu plus reculées dans les terres. Les quelques courageux, qui étaient sortis de chez eux, ont mis des tenues légères et ont choisi l'ombre. À 130 km de là, sur la plage d'Ouistreham, on profite du soleil. La température était de 25 degrés, 13 de moins qu'en Seine-Maritime. L'air de la mer y a apporté un peu de fraîcheur.. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 08/08/2020 présenté par Audrey Crespo-Mara sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 8 août 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.