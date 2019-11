Pourquoi des intempéries touchent-elles régulièrement le Sud-Est de l'Hexagone ?

Du côté des Alpes-Maritimes et du Var, la configuration géographique fait que les reliefs escarpés bloquent les nuages donnant des précipitations abondantes. C'est le cas depuis jeudi soir où on a enregistré 250 à 300 millimètres de pluie. L'urbanisme empêche aussi ces pluies de s'infiltrer dans les sols. La houle formée par le vent d'Est a freiné l'écoulement des rivières qui ont largement débordé Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 24/11/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 24 novembre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.