Pourquoi EDF ne fait plus barrage en Normandie

D'ici 2 ans, ce barrage centenaire aura totalement disparu. Il sera détruit pour rendre à ce paysage son visage d'origine. Une opération inédite en Europe. “C'est la première fois qu'on déconstruit des ouvrages pour ne pas les reconstruire ou pour ne pas trouver de nouveaux modes d'exploitation. C'est quand même un vrai défi”. Pourquoi une telle décision ? Parce que nos cours d'eau sont trop pollués et que les populations de poissons migrateurs se sont effondrées. Pour permettre au fleuve normand de retrouver son cours naturel, l'État a investi 60 millions d’euros pour détruire deux barrages : Vezins tombé en 2019 et celui de La Roche-qui-Boit prévu en 2023. Des ouvrages vieillissants et produisant peu d'électricité, selon EDF. “C'était l'équivalent de la consommation de 1 250 habitants. C'est une puissance installée qui est relativement faible. Nous n'avons pas trouvé de solution qui nous permettait de conserver les ouvrages tout en assurant la libre circulation des poissons. Donc, la conclusion a été de retirer ces deux barrages”. Une décision loin de faire l'unanimité. Cette commune s'y oppose, inquiète de voir les inondations se multiplier. “Au moment de sa construction, ce barrage était aussi fait pour limiter les crues. Les habitants craignent vraiment d'avoir les pieds dans l'eau”. Des rapports ont pourtant démontré que ces barrages retardaient de quelques heures les crues, sans pour autant les arrêter. Depuis près de 10 ans, la Sélune est un laboratoire à ciel ouvert pour Jean-Marc Roussel et ses équipes scientifiques. Leurs recherches permettront de déterminer comment se fait la recolonisation du fleuve, à quelle vitesse et avec quel succès. Et ce jour-là, déjà une bonne surprise. Grâce à cette antenne, les chercheurs repèrent la présence d'un poisson qui avait presque disparu : le saumon atlantique. “Lorsqu'on aura enlevé le barrage, on peut s’imaginer que ces saumons vont aller beaucoup plus haut, coloniser la partie amont”. Les scientifiques espèrent voir revenir les saumons, mais aussi d'autres espèces emblématiques comme les loutres ou les anguilles. Ils espèrent surtout voir ce fleuve redevenir l'écosystème qu'il était il y a une centaine d'années. TF1 | Reportage A. Barth, C. Moutot, L. Duhez, D. Polet