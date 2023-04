Pourquoi est-il difficile d'estimer le nombre de victimes ?

Sur place, c'est le bataillon de marins-pompiers de Marseille (Bouches-du-Rhône) qui centralise les informations rapportées par les familles. Depuis ce dimanche matin, ils reçoivent des appels des proches qui s'inquiètent et de ceux qui connaissent quelqu'un dans cet immeuble et qui n'ont pas de nouvelles. Les soldats du feu font également du porte-à-porte auprès du voisinage pour collecter des informations. Et enfin, il y a un centre d'accueil qui a été ouvert ce dimanche matin dans Marseille pour les familles à la recherche d'un proche. C'est de cette manière, témoignages après témoignages, en regroupant toutes ces informations, que petit à petit les pompiers peuvent dresser la liste des personnes qui se trouvaient potentiellement dans cet immeuble au moment de l'effondrement. Toutes ces étapes font que ce travail prend un petit peu de temps. TF1 | Duplex J. GARRO