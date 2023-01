Pourquoi Go Sport a chuté du podium ?

Des rayons clairsemés, parfois totalement vides. À la suite de nombreuses impayées, certains magasins Go Sport doivent aujourd'hui faire sans marchandise. Symbole du déclin d'une marque, pourtant longtemps leader de la vente d'articles de sport en France. En 1978, le pari est audacieux, faire rentrer dans une seule boutique des articles, pour à peu près tous les sports. Le succès est là, dix ans plus tard, Go Sport entre en bourse. À l'époque, rien ne semble arrêter l'ambition du groupe. Mais au même moment, un autre acteur arrive sur le marché du sport, Decathlon, qui casse les prix en créant ses propres marques et ses propres innovations. Go Sport perd alors sa place de leader. Impossible de lutter sur les prix, Go Sport mise donc sur le haut de gamme. Emplacement dans les plus grands centres commerciaux, des investissements élevés, mais rien n'y fait, les clients manquent et les dettes s'accumulent. En 2021, le groupe est cédé pour un euro symbolique. Malgré la promesse d'investissement du nouveau propriétaire, les caisses ne se remplissent pas. Le groupe est en cessation de paiement. Les 2 150 salariés du groupe espèrent désormais l'offre d'un repreneur, qui pourrait redonner à Go Sport ses lettres de noblesse. TF1 | Reportage C; Diwo, O. Stammbach, J. Robichon