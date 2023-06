Pourquoi ils préfèrent les vieux téléphones

Dans les vitrines, ils font leur grand retour. Avec leur clavier à neuf touches et leur tout petit écran, les vieux téléphones séduisent de plus en plus de nostalgiques. Dans sa boutique de seconde main, "Cash Express Alésia", Guillaume Bertinet, gérant, en vend toutes les semaines. Le prix de départ est de quinze euros. Sur Internet, il s'en vend encore des neufs. Les prix peuvent même dépasser les 100 euros. Le but est d'éviter l'avalanche de notifications. Il faut dire que le smartphone est devenu une addiction. Chaque Français y passe plus de quatre heures par jour, à tel point qu'un sur trois ressent une sensation de manque dès le réveil. De nombreux influenceurs tentent même de s'en passer. Ils le font savoir en se filmant sur les réseaux sociaux. Ils ne sont pas les seuls à tenter l'expérience. À 28 ans, Emmanuel de Revel, est presque né avec un téléphone dans la main. Mais au mois de juin 2023, cela fait quatre mois qu'il a définitivement mis de côté son smartphone. Il reprend de vieux réflexes. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage J. Maviert, B. Chastagner, P. Veron