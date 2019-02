Pourquoi importons-nous autant de viande étrangère ?

Chaque année, plus de 1 500 millions de tonnes de viande bovine sont produites sur le territoire français. Pourtant, 20% de la viande que nous consommons sont importés, provenant principalement des Pays-Bas, d'Allemagne ou d'Irlande. En effet, les coûts de production y sont beaucoup moins élevés. Si cette concurrence ne dérange pas les producteurs français, ils demandent toutefois une harmonisation des contrôles sur la qualité des produits. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 03/02/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 3 février 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.