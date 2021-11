Pourquoi la Grande-Bretagne attire autant les migrants ?

Ils entrent dans le port de Douvres sains et saufs. Ces migrants viennent d'être récupérés en mer au large des côtes anglaises. “Ils étaient environ une quinzaine à bord. Ils appellent les secours depuis la mer, ils disent qu'ils sont coincés. Les garde-côtes vont les chercher même en pleine nuit et les amènent jusqu’ici”. Martin vient quotidiennement photographier ces arrivées toujours plus nombreuses. Un record cette semaine : 853 personnes ont franchi la Manche en 24h. Une traversée dangereuse au milieu des cargos, entassés parfois à 40 dans des embarcations plus que sommaire. Douvres est l'une des principales portes d'entrée pour les migrants. Aussitôt arrivés ici, ils sont pris en charge par les autorités dans des tentes. Puis direction Londres avant d'être hébergés aux quatre coins du pays, le temps de leur demande d'asile. Arrivé depuis six mois sur le sol anglais, Ali est aujourd'hui logé dans une ancienne caserne. “L'Angleterre est vraiment bien. Ici, les gens sont très sympas. J’ai une chambre pour dormir, j'ai des vêtements et de l'argent”. Comme tous les demandeurs d'asile, cet Irakien de 18 ans reçoit l'équivalent de 50 euros par semaine. Le temps de l'étude de son dossier qui peut prendre jusqu'à 2 ans. Il faut attendre le statut de réfugié pour travailler légalement, comme ce Syrien devenu chef dans un restaurant londonien. “J’avais de la famille ici, puis, je parlais déjà un peu anglais dans mon pays. J’étais avocat là-bas, du coup, c'était plus simple au niveau de la langue", confie Medyan. En Grande-Bretagne, le taux de chômage est faible : 5% seulement contre 8 en France. Les réfugiés peuvent semble-t-il trouver un emploi plus facilement. “La grande différence dans le marché du travail entre le Royaume-Uni et la plupart des pays européens, c'est que nous sommes proches de l'esprit américain. C'est facile d'embaucher et de licencier. Les migrants ont donc plus de chances de trouver un travail au Royaume-Uni", explique Keith Pilbeam, professeur d’économie internationale à l’Université de Londres. Les opportunités de travail sont particulièrement nombreuses dans ce pays en manque de main d'œuvre non qualifiée depuis le Brexit.