Pourquoi la Turquie a annoncé l’ouverture aux migrants de sa frontière avec l'Europe

La Turquie menace à nouveau d'ouvrir ses frontières vers l'Europe et de créer un nouvel afflux de réfugiés syriens. La Grèce a déjà renforcé ses patrouilles autour de ses îles. À l'origine de cette annonce, la mort de 33 soldats turcs dans la région syrienne d'Idlib, jeudi. Ce dernier bastion rebelle a été bombardé par le régime de Bachar Al-Assad et son allié russe.