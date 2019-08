Pourquoi l'Amazonie brûle-t-elle ?

Les images de l'Amazonie dévorée par les flammes choquent et inquiètent le monde entier. Selon différents experts, 10% de la forêt amazonienne aurait brûlé, soient 50 millions d'hectares. Sans aucune ambiguïté, c'est la déforestation qui est à l'origine de ces départs de feu multiples. Depuis janvier 2019, cette transformation de forêt en terres agricoles, notamment pour la culture du soja, a augmenté de 67%. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 23/08/2019 présenté par Audrey Crespo-Mara sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 23 août 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.