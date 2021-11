Pourquoi le bio se vend moins

Ces vingt dernières années, le bio était le roi du supermarché avec une croissance à deux chiffres tous les ans. En 2021, pour la première fois, il s'est pourtant moins bien vendu : - 5,4 % sur les œufs, - 5 % sur le lait et - 1,6 % sur l'ensemble des produits bio. Concrètement, des petits-pois non-bio coutent 1,04 euro au supermarché U à Noisy-le-Grand (Seine-Saint-Denis). En bio, le même bocal passe à 2,52 euros. Au-delà du pouvoir d'achat, le directeur du magasin, Benoît Monfort, pense aussi que la clientèle bio commence à s'intéresser à d'autres produits. Enfin, le bio serait aussi concurrencé par la montée en gamme des produits traditionnels. À l'autre bout de la chaîne, les agriculteurs bio ont du mal à vendre. En Bretagne, Gilles Rivalain, éleveur ferme "Les Poules aux Œufs Bio", compte se séparer de 500 poules pour réduire sa production d'œufs. Il donne ses invendus aux associations et s'est même transformé en commercial pour trouver de nouveau débouché. En Finistère, le cogérant de la ferme "Ty Coz", Julien Seité, fait le même constat. Ses stocks de légumes ne partent pas assez vite. Résultat, le maraicher vend en moyenne ses légumes 10 % moins chers que l'année dernière. Certains producteurs risquent même de faire demi-tour", c'est-à-dire revenir aux pesticides. Les producteurs bio que nous avons rencontrés pensent néanmoins vivre une crise passagère et croient au retour de la croissance à plus long terme. TF1 | Reportage Y. Hentgen, PF. Watras