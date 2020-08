Pourquoi le gouvernement veut ressusciter le haut-commissariat au Plan ?

Le gouvernement va présenter son plan de relance de 100 milliards d'euros jeudi prochain. Et ce même jour, le chef de l'État nommera François Bayrou en haut-commissaire au Plan. C'est un poste créé il y a près de 80 ans qu'Emmanuel Macron a décidé de ressusciter. Quel serait le rôle d'une telle institution ? Les détails dans la vidéo en tête de cet article. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 30/08/2020 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1.