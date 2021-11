Pourquoi le monde a du mal à se passer du charbon

Dans quatre mois, une centrale thermique située en Moselle cessera d'exploiter du charbon. Jusqu'ici, le site capable de brûler jusqu'à 5 000 tonnes de minerais noirs chaque jour servait à produire de l'électricité dans l'Hexagone de façon ponctuelle. Avec deux ans de retard, l'engagement d'Emmanuel Macron de sortir complètement de cette source d'énergie devrait être réalisé à l'horizon 2024. La toute dernière unité production est basée à Cordemais en Loire Atlantique. Si la France peut se passer de charbon grâce au nucléaire, de nombreux pays dans le monde en produisent toujours en très grande quantité. Les cinq plus importants : la Chine, l'Inde, l'Indonésie, la Russie ou encore l'Australie qui vient de confirmer son souhait d'en vendre "durant encore des décennies", à rebours des enjeux climatiques. Impératifs économiques contre enjeux climatiques, aujourd'hui, le charbon est l'énergie fossile la plus polluante devant le gaz et le pétrole. C'est la raison pour laquelle les scientifiques estiment que pour tenir l'objectif d'un réchauffement limité à 1,5 °C, il faudrait laisser 90 % du charbon dans le sol et baisser de 7 % la production totale. Certains pays très dépendants du charbon, comme l'Inde, où ce minerai est encore un carburant domestique pour le chauffage ou la cuisine, disent aujourd'hui ne pas avoir les moyens de s'en passer, malgré des investissements massifs dans les énergies renouvelables. C'est également le cas de la Chine qui construit actuellement 300 centrales sur son sol avec une durée de vie minimale de 40 ans. TF1 | Reportage C. Adriaens-Allemand, B. Poizeuil