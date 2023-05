Pourquoi le téléphérique séduit de plus en plus de villes

Nous ne sommes pourtant pas à la montagne, mais à Toulouse. Depuis un an, le téléphérique fait partie du quotidien de ses voyageurs, pour le même prix que le bus ou le métro. Ce nouveau mode de transport est accessible à tous : fauteuil roulant, poussette, trottinette, et même vélo. Le plus long téléphérique urbain de France parcourt environ trois kilomètres pour relier une université, un hôpital et un centre de recherche. Le téléphérique est plus rapide que la voiture, mais a-t-il eu un impact sur le trafic routier ? “Sur certains axes d’accès à Toulouse, on considère que le téléphérique a permis une baisse de la circulation d'environ 15%”, selon Jean-Michel Lattes, président de Tisséo collectivités à Toulouse (Haute-Garonne). Ce mode de déplacement, 100% électrique, est moins polluant que les transports classiques, mais aussi, bien moins cher à construire. Voilà pourquoi les téléphériques urbains sont en plein essor. On en compte seulement quatre actuellement en France. Trois de plus sont prévus en 2025 et des projets sont en cours à Vitrolles, Nice et Bordeaux. Cet engouement touche le monde entier. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage J. Roux, B. Lachat