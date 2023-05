Pourquoi le trafic de drogue fait-il exploser la violence ?

Il y a eu cinq fusillades en moins d’une semaine, parfois à l’arme lourde, comme à Valence. Le lendemain à Marseille, une mère de famille a été tuée dans un échange de coups de feu. Le bilan des six derniers jours est de quatre morts et cinq blessés. À chaque fois, ce sont les mêmes scénarios, des bandes rivales s’affrontent sur fond de trafic de drogue. Pour expliquer, la police avance une première raison : d'immenses quantités de drogues qui entrent par plusieurs portes d'entrée. Depuis la Guyane, directement transportés par avion grâce à des mules, largués proches des côtes depuis des cargos avant de s’échouer sur la plage, ou encore par la route, venus de laboratoires clandestins proche de la France comme celui en Belgique, capable, avant son démantèlement de produire plus de 100 kilos de drogues par jour. Une production qu’il faut réussir à écouler. Voilà pourquoi le trafic gangrène aussi les petites villes. Comme Verdun, 18 000 habitants, où la gendarmerie, débordée, n’arrive pas à lutter. Plus de points de deal, c’est aussi plus de bandes rivales. Pour marquer leurs territoires, ils misent sur la terreur, qu’importe si les règlements de compte font des victimes collatérales. TF1 | Reportage C. Diwo, M. Belot