Pourquoi les "Black Blocs" échappent-ils à la police ?

À chaque fois, ces casseurs semblent très bien organisés. Ils se servent de parapluie pour se protéger des tirs de bombe lacrymogène. Ils recouvrent de peinture les caméras de vidéo-surveillance. Ils utilisent tout ce qu'ils trouvent sur la chaussée comme une arme, afin de ne pas être repéré lors de contrôles préventifs. Ils montent des barricades, fracturent des vitrines, déclenchent des incendies. Une organisation bien huilée où chacun semble savoir ce qu'il a à faire. Quand ils apparaissent, les "Black Blocs" revendiquent leur présence avec un slogan devenu un cri de rassemblement partout dans le monde "ACAB", acronyme de l'Anglais "All Cops Are Bastards", signifiant tous les policiers sont des salauds. Selon Fabien Jobard, sociologue et auteur de "Politiques du désordre" aux éditions du Seuil, ces casseurs seraient de jeunes gens. et leur tactique reposerait sur la vitesse de leurs interventions associée à une rapidité à disparaître.