Pourquoi les filles se détournent des maths ?

Les mathématiques feraient-elles vraiment fuir les filles ? Il y a 50 ans, il se disait même que leur cerveau n'était pas fait pour les sciences. Alors, cela est-il vrai ? "Ce n'est pas une matière qui m'intéresse réellement", "je trouve ça assez compliqué", disent certaines. "C'est une matière où je suis très à l'aise, où je comprends tout. C'est juste du travail", confient d'autres. Depuis 2019 et la réforme des lycées, il est possible d'abandonner les maths après la seconde. L'effet fut immédiat. En deux ans, la part des filles en terminale scientifique est passée de 47% à 39%. Le constat est là. Dans la salle d'examen d'une école d'ingénieurs, trois quarts des candidats sont des garçons. Pour Laura, élève ingénieur en première année, ce déséquilibre tient en un mot : "autocensure". De nombreuses campagnes sont pourtant menées depuis des années pour redonner de l'élan aux candidatures féminines. Et dans un monde de plus en plus digital, les filières scientifiques offriront davantage d'opportunités professionnelles dont devraient en profiter les filles. TF1 | Reportage D. Piereschi, J.F Drouillet