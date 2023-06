Pourquoi les foyers modestes se détournent de la rénovation énergétique

Marc et Sylvie rêvaient depuis longtemps de rénover l'isolation de leurs murs extérieurs, mais n’ont toujours pas reçu d’aide financière cet été 2023. D'un côté, des primes parfois difficiles à obtenir, et de l'autre, des montants en baisse pour les travaux ciblés : moins 49 % d'aide sur l'isolation d'une toiture et moins 66 % pour les murs extérieurs. Gabriel Marques, vendeur de fenêtres, témoigne que de plus en plus de clients se limitent à la rénovation de seulement d'une ou de deux menuiseries, comme une fenêtre en très mauvais état, parce qu'ils n'ont pas le budget pour faire la totalité de l'habitation. En 2021, 63 % des primes à la rénovation étaient réservées aux ménages les plus modestes, contre seulement 35 % cette année. Depuis plusieurs mois, le nouveau dispositif du gouvernement propose plutôt des aides renforcées pour les gros chantiers de rénovation globale, inaccessibles pour une partie des Français. Depuis 2020, 1.7 million de Français ont déjà touché une aide. L'enjeu, rénover les plus de 5 millions de passoires thermiques en France. TF1 | Reportage J. Maviert, J. Drouillet, A. Portron