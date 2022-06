Pourquoi les Français jargonnent ?

Vous ne l’avez peut-être pas remarqué ! Mais depuis quelques années, vous aussi, vous portez des lunettes. Les lunettes de la novlangue, le langage policé, le politiquement correct. Elles vous font voir le monde autrement. Par exemple, on préfère "la ruralité, les territoires" à la campagne, "le parcours piéton” à une allée ou un trottoir et “un espace végétalisé” à un jardin. Pourquoi utiliser ces expressions ? D’où viennent-elles ? Une personne les voit naître sous ses yeux. Rendez-vous au journal Le Monde. Depuis quinze ans, Muriel Gilbert y est correctrice. Elle lit les articles avant publication. Elle traque les fautes, mais aussi les termes de novlangue. Aujourd’hui, les vieux sont devenus des “seniors, aînés". Les plans de licenciement sont devenus “des plans sociaux”. Ces expressions sont plus sympas à l’oreille. Ce langage aseptisé est utilisé pour ne blesser personne, ne surtout pas brusquer. Mais apparemment, d’après notre enquête, nous ne le maîtrisons pas vraiment. Pourtant, le politiquement correct s’applique très souvent aux noms de métiers. Qu’on l’aime ou pas, la novlangue a des conséquences. Les exemples les plus marquants viennent de l’éducation nationale. Selon d’anciens programmes scolaires, vos enfants n’apprennent pas à parler, mais à "produire des messages à l’oral". Ils ne courent pas, mais "créent de la vitesse". Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage Q. Fichet, J.F Drouillet, F. Le Goïc