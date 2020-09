Pourquoi les guêpes et les frelons seront encore là cet automne

Ils s'invitent à votre table depuis le début de l'été. Les guêpes et les frelons ont rarement été aussi nombreux que cette année, jusqu'à cinq fois de plus que l'an dernier. Mauvaise nouvelle, ils risquent de rester avec nous jusqu'en octobre. Explications dans la vidéo en tête de cet article.