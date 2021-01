Pourquoi les habitants de l'Asie de l'Est sont-ils plus résistants face au Covid-19 ?

L'épidémie de coronavirus a fait plus de deux millions de morts dans le monde. Les quinze pays de l'Est de l'Asie semblent beaucoup plus épargnés que les autres. La Chine, la Corée, le Japon et Taïwan totalisent moins de 3 % des décès alors qu'ils représentent 30 % de la population mondiale. Le contraste est édifiant. Si le Viêtnam compte 0,3 mort pour un million d'habitants, celui de la Chine, lui, s'élève à 3,4. À titre de comparaison : la France déplore plus de 970 décès pour un million d'habitants contre 1 034 aux Etats-Unis. Les populations asiatiques sont-elles plus résistantes au Covid-19 ? C'est ce que démontre Tatsuhiko Kodama, professeur à l'université de Tokyo. En effet, les habitants de l'Asie de l'Est ont l'habitude des coronavirus qui ont circulé dans leur région. Alors que la réaction normale se fait en deux temps, chez les patients japonais, seul le second intervient et dès le début. Leur corps reconnaît ainsi le virus. Par ailleurs, les Asiatiques ont intégré très rapidement le port du masque. L'isolement strict des malades est aussi mieux respecté chez eux.