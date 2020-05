Pourquoi les infirmières sont-elles mal payées en France ?

Emmanuel Macron a fait un constat par rapport aux salaires des infirmières. Celui-ci serait en dessous de la moyenne européenne, avec 2070 euros nets par mois en moyenne. Résultat, l'hôpital public n'attire plus, car cela fait 30 ans que l'on en parle. Le président de la République a donc promis de revaloriser leurs salaires. Mais comment en est-on arrivé là ? Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 16/05/2020 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 16 mai 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.