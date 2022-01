Pourquoi les licornes prospèrent en France

Si on vous disait qu’en France, les licornes existent, qu’elles sont désormais 26, et que ces créatures mythiques peuvent aussi faire partie de votre quotidien. Vous ne nous croyez pas ? Alors suivez-nous. Il y a dix ans, Cyril Chiche et Antoine Comte ont mis au point une application, nommée “Lydia”. En quelques clics, n’importe qui peut transférer de l’argent à un ami, simplement à l’aide de son numéro de téléphone. Une idée simple pour une réussite fulgurante. Actuellement, 5,7 millions de personnes l’utilisent. Depuis décembre, Lydia a dépassé le milliard d’euros de valorisation, sans être coté en bourse. C’est ce qu’on appelle une licorne. Et c’est aussi ce qui attire les investisseurs du monde entier. Pour eux, le pari est risqué, mais peut rapporter énormément d'argent. Résultat, les levées de fonds de ces pépites françaises ont été multipliées par deux en 2021. De toutes jeunes entreprises dont certaines talonnent déjà le CAC 40. C’est le cas de Back Market, cette plateforme qui vend des téléphones et ordinateurs reconditionnés. Valeur actuelle : plus de cinq milliards d’euros. Alors comment expliquer un tel succès ? T F1 | Reportage P. Corrieu, M. Fiat, M. Perrot