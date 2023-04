Pourquoi les marchands ambulants sont-ils moins chers ?

C'est un rendez-vous chaque semaine. Le marché serait bien plus intéressant pour faire ses courses, à en croire les consommateurs, notamment sur les légumes. "Là, c'est les deux choux à 1,50 euro. En magasin, c'est 2,95 euros le choux", affirme une cliente. Avec la vente directe, les producteurs ont l'avantage de fixer leurs propres prix. "Les grossistes vendent, aux magasins, le kilo à 1,80 euro. Nous, on fait les trois bottes pour 2 euros. Donc, forcément, on est moins cher qu'un magasin qui doit passer par un grossiste", explique Lionel Broudin, producteur de légumes. Nous l'avons constaté dans les commerces locaux, le prix des légumes est souvent bien plus élevé en supermarché. Et cela se vérifie sur d'autres produits, comme les yaourts fermiers que vous verrez dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage J. Jeunemaitre, A. Janssens, R. Cann