Pourquoi les opposants à la PMA manifestent encore ?

Les anti-PMA sont descendus de nouveau dans les rues ce dimanche, avec toujours le même mot d'ordre : un père et une mère pour chaque enfant. Malgré la démonstration de force espérée, les rangs du cortège ont été plus clairsemés qu'au mois d'octobre 2019. Le texte qui prévoit l'extension de la procréation médicalement assistée aux femmes célibataires, a été déjà adopté par l'Assemblée nationale et sera soumis au vote du Sénat le 4 février prochain.