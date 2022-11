Pourquoi les orques attaquent les plaisanciers

Étonnamment, ils n'ont pas eu la peur de leur vie. Ils ont même pris le temps de filmer les orques qui les entourent, puis attaquent l'arrière du voilier pendant plus d'une demi-heure. Ce 1er novembre, les quatre marins français sont alors à 25 km au large du Portugal. Depuis Porto, le skipper Eliott Boyard, nous raconte. "J'étais à la barre. Effectivement, on a eu un très gros impact dans le bateau. Entre 5 et 7 orques s'obstinaient à attaquer le safran du bateau. Ils venaient trop puissants à plusieurs reprises jusqu'au moment où la coque au niveau du safran a cédé et a entraîné une voie d'eau dans le bateau et ensuite son naufrage", dit-il. Ils alertent les secours. Très vite, ils doivent abandonner leur voilier qui sombra 100 mètres de profondeur en quelques minutes. L'équipage est sain et sauf, mais marqué avant eux d'autres navigateurs. Ceux-ci sont attaqués cet été au large de la Bretagne. Depuis plusieurs mois, ces cétacés percutent régulièrement des petits bateaux. Les scientifiques peinent encore à bien comprendre pourquoi. Des comportements inquiétants mais surprenants. Car l'orque est considérée comme un animal sociable et curieux, pas dangereux pour l'homme. TF1 | Reportage Y. Hovine, J. Maviert, L. Attal