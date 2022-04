Pourquoi les plantes à l'ancienne ont du succès

Rien de plus tendance que des palmiers, philodendrons, caoutchoucs, ficus de toutes sortes et alocasias, qui ont fait la gloire des années 70. À Rungis, ces espèces appartiennent au top cinq des plantes vertes les plus vendues. "Il suffit que quelqu'un de connu s'affiche avec une plante chez lui pour créer une demande", affirme Maxime François, PDG de Plantassistance. Par rapport aux années 70, la palette des variétés proposées a plus que doublé. Une même espèce est souvent déclinée en plusieurs couleurs et en différentes textures : zébrée, crocodile, rose, blanc ou vert. Les consommateurs cherchent à se démarquer par une touche d'originalité. Cette croissance est aussi soutenue par de nouvelles modes de vente, apparues dans les centres-villes. Ceci, afin de remédier au choix limité des fleuristes ou à l'éloignement des jardineries. C'est le cas de ce salon de coiffure, spécialisé dans la vente de plantes vertes. Les petits modèles, peu encombrants, attirent surtout les jeunes générations. D'autres commerçants mettent les plantes en scène, façon design. TF1 | Reportage A.M. Blanchet-Bouchet, R. Reverdy, S. Rolland