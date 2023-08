Pourquoi les températures vont encore grimper

Vous avez eu très chaud ce dimanche 20 août 2023 ? Ce n'est qu'un début. À quoi faut-il s'attendre dans les prochains jours ? À des températures étouffantes qui devraient s'étendre presque partout sur le territoire. Les pics de chaleur seront atteints entre lundi 21 et mercredi 23 août, avec 30 à 34°C dans la moitié nord et plus de 40°C dans la Vallée du Rhône, le Gard ou encore l'Hérault. Pourquoi une canicule si tardive ? Dans la moitié sud du pays, cela fait plus d'une semaine que l'on suffoque, un phénomène inhabituellement long et intense, surtout passé le 15 août. C'est la faute d'un anticyclone fixé au-dessus de l'Hexagone. Quelles conséquences ? Cette canicule pourrait aggraver encore un peu plus la sécheresse et favoriser les départs d'incendie. Et selon les scientifiques, ces catastrophes climatiques risquent d'être de plus en plus nombreuses. Cet épisode de forte chaleur est probablement le dernier de la saison. Selon Météo-France, des orages pourraient éclater d'ici la fin de semaine prochaine et ainsi faire chuter drastiquement les températures. Des chutes de neige sont même attendues dans les Alpes le week-end prochain. TF1 | Reportage A. Barth, M. Bliard