Pourquoi l'infertilité progresse

Sur scène, le comédien Marc Arnaud dédramatise son histoire personnelle : la naissance de sa fille par fécondation in-vitro, son marathon médical. Il utilise le théâtre et l'humour pour briser le tabou qui entoure l'infertilité. Un couple sur quatre, soit plus de trois millions de Français, rencontre des difficultés à avoir un enfant. Le premier facteur, c'est l'âge. L'âge moyen de la maternité est passé de 24 ans, dans les années 80, à 30 ans actuellement. Pourtant, dès la trentaine, le taux de fécondité des femmes diminue et l'infertilité masculine augmente également. Dans les années 70, il y avait près de 100 millions de spermatozoïdes par millilitre de sperme. Aujourd'hui, c'est moins de la moitié. De plus en plus souvent, la fécondation doit être réalisée en laboratoire. Une andrologue interroge ses patients sur leurs consommations. Elles sont déterminantes pendant les six premiers mois avant la grossesse. La professeur prend en charge 2 000 couples par an, mais la procréation médicalement assistée ne fonctionne qu'une fois sur trois. TF1 | Reportage J. Devambez, S. Fortin, M. Gatineau