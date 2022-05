Pourquoi l'inflation n'est-elle pas qu'une mauvaise nouvelle ? La mise au point de François Lenglet

Les perdants sont les épargnants qui voient leur capital s'éroder, à cause de la hausse des prix. Dans cette liste, il y a aussi les retraités parce que les pensions ne sont pas suffisamment revalorisées. Mais à l'inverse, les salariés dont les rémunérations finissent en général par suivre la hausse des prix voient leur pouvoir d'achat préserver. Ils peuvent même y gagner s'ils ont un crédit pour acheter leur logement. Parce que leurs mensualités n'augmentent pas alors que leurs revenus progressent. Le poids de leur remboursement diminue d'année en année, comme dans les années 60 et 70. Les perdants de l'inflation sont donc les générations âgées qui vivent sur leur épargne et sur leur retraite. Alors que les gagnants sont plutôt les jeunes qui investissent pour acheter leur logement. L'inflation prend aux uns pour donner aux autres. C'est donc une puissante machine pour redistribuer la richesse des anciens vers les jeunes. Alors que la désinflation de ces 40 dernières années avait favorisé les plus âgés d'entre nous.