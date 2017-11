Pourquoi les maires de France sont-ils en colère ?

Depuis plusieurs mois, la colère des maires de France gronde contre le gouvernement. Ces élus n'en peuvent plus de leur situation. En effet, beaucoup estiment que les difficultés qu'ils rencontrent les empêchent de mener à bien leurs missions. Certain sont même prêts à jeter l'éponge et démissionner de leur poste à cause de cette frustration. Mais qu'est-ce qui poussent ces maires à rendre leur écharpe ? Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 19/11/2017 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 19 novembre 2017 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.