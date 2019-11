Pourquoi New York bannit le foie gras ?

Le conseil municipal de New York a voté cette semaine l'interdiction du foie gras pour dénoncer les conditions de gavages des oies et canards. Il sera bientôt interdit d'en vendre, mais aussi d'en détenir sous peine d'amende. Les conséquences économiques ne sont pas dramatiques pour nos éleveurs, mais ce n'est pas la même histoire pour les fermes installées en Amérique. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 02/11/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 2 novembre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.