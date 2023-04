Pourquoi notre électricité reste t-elle trop chère ? La mise au point de François Lenglet

François Lenglet explique que nos coûts de production de cette énergie sont les plus élevés en Europe, alors que nous étions le pays modèle il y a dix ans. Pour cause, les vieillissements du parc de la centrale nucléaire qui exigent de lourdes maintenances, les fissures découvertes sur les circuits de refroidissement et la grève récente à l'EDF qui va coûter encore un milliard d'euros à l'entreprise. "Le futur de l'électricité française s'assombrit", annonce-t-il. Emmanuel Macron a bien décrété la construction de six nouvelles centrales, mais on ne sait pas où trouver les 52 milliards d'euros nécessaires. Même incertitude sur la formation des 100 000 techniciens réclamés par la filière. Récemment, EDF a dû faire venir 100 soudeurs spécialisés des États-Unis. "La technologie française elle-même et son gigantisme suscitent des doutes", lance-t-il. À Flamanville, le prototype de l'EPR devrait être mis en service en 2024 avec douze ans de retard et 15 milliards de surcoûts. "Nous vous devons plus que la lumière", c'était le slogan publicitaire de l'EDF il y a 20 ans. "Pour l'avenir, ce serait déjà pas si mal de nous fournir la lumière", ironise-t-il. TF1 | Plateau François Lenglet