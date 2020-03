Pourquoi notre pays se trouve-t-il en manque de masques ?

Les hôpitaux et les personnes les plus exposés au Covid-19 ont toujours un besoin urgent de masque de protection. Le ministre de la Santé a promis samedi 250 millions de ces outils. Mais pourquoi notre pays a-t-il décidé de ne pas renouveler ses stocks de masques en 2010 ? Qui a pris cette décision ? Le gouvernement a-t-il pris la mesure de la pénurie actuelle suffisamment tôt ?