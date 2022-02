Pourquoi Poutine est-il intransigeant sur l'Ukraine ?

Des navires militaires russes étaient en exercice au sud de l'Ukraine. Il y a aussi des entraînements conjoints avec la Biélorussie au nord. Et à l'ouest en Pologne, on constate la présence des renforts américains. L'Ukraine est au centre du jeu diplomatique. Mais c'est bien la gestion de la sécurité européenne qui se joue : le rôle de l'OTAN. Depuis 1949, l'alliance militaire occidentale ne cesse de s'agrandir et pousse en direction de la Russie. Une expansion insupportable pour Vladimir Poutine mais qu'aucun traité international n'interdit. La seule condition, c'est que les derniers pays membres ne doivent pas déployer l'arme nucléaire sur leur sol. Entre ces deux blocs, l'Ukraine est, depuis longtemps, au cœur des tensions. En 2014, la Russie annexe la Crimée. Deux ans plus tard, l'OTAN réplique et déploie des troupes dans les pays baltes et la Pologne. De cette situation est née la crise actuelle où chacun campe sur ses positions. Selon certains spécialistes, la Russie supporte de moins en moins de voir l'Ukraine se rapprocher de l'Europe. Dans les derniers échanges téléphoniques entre Emmanuel Macron et Vladimir Poutine, le président russe a répété qu'il n'avait pas d'intentions offensives vis-à-vis de l'Ukraine et qu'il était prêt à négocier. TF1 | Reportage M. Guiheux