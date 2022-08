Pourquoi retourner sur la lune 50 ans après ?

Oubliée depuis 50 ans, la lune est à nouveau l’objet de toutes les convoitises. Si les Américains veulent y revenir aujourd’hui, c’est avant tout pour des raisons politiques. Un traité, voté à l’ONU en 1967, leur interdisait de revendiquer la propriété de la lune. Mais jusqu’ici, personne d’autre n’y été allée, donc le problème ne se posait pas. Aujourd’hui la donne a changé. Pour occuper le terrain, les Américains prévoient l’installation d’une base. Son utilité c’est d’apprendre à utiliser les ressources locales et aussi servir de terrain d'entraînement pour les futures missions vers Mars. Après tout, il ne faut que quelques jours pour aller sur la lune. Alors que le voyage vers Mars est de plusieurs mois. Ce serait donc plus facile d’y tester les équipements. Le dernier vol Apollo, c’était en 1972. La technologie a évolué. Thomas Pesquet fait partie des candidats potentiels pour les futures missions. Ce dimanche après-midi au pied de la fusée, il ne cachait pas son enthousiasme. Si ce vol se passe bien, Américains et Européens pourraient à nouveau décrocher la lune. À moins que le Chinois y arrive avant eux. La course à l'espace est toujours d’actualité. TF1 | Reportage C. Chapel, D. Salmon