Pourquoi s'arrache-t-on les camping-cars ?

À Tournon-sur-Rhône (Ardèche), des centaines de camping-cars flambants neufs, tous déjà vendus, sont en attente de livraison. L'usine de Trigano Vdl y produit 37 véhicules par jour et jamais elle n'a connu une telle cadence. Il faut dire qu'en un an, le marché a progressé de 28%. Roger Clavaret, directeur marketing du constructeur, parle de marché ultra-dynamique. Alors, pourquoi le camping-car plaît-il autant en ce moment ? Selon Trigano Vdl, c'est d'abord parce qu'il permet de limiter les risques de contamination. En effet, Olivier Marduel, directeur général du fabricant, qualifie les camping-cars de "bulles sanitaires" leurs clients peuvent passer des vacances en toute sécurité. Pour Éric, nouveau propriétaire, c'est surtout le côté pratique qui l'a convaincu. Qu'importe si les règles de déplacement changent du jour au lendemain, il se sent libre avec son camping-car. Par ailleurs, Éric et sa femme ne sont pas à la retraite et c'est nouveau chez les campings-caristes. En effet, au début des années 2000, les seniors avaient fait du camping-car un incontournable des routes de France. Actuellement, les propriétaires ont la vingtaine. Comment expliquer cette nouvelle tendance ?