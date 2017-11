Pourquoi y a-t-il autant d'actes chirurgicaux inutiles en France ?

Depuis une dizaine d'années, la Fédération hospitalière de France (FHF) tire la sonnette d'alarme sur la pertinence des actes médicaux. Dans son dernier rapport, elle révèle qu'en France, trop d'interventions chirurgicales sont inutiles. Cinq opérations ont été recensées : le pontage coronarien, la césarienne, la chirurgie de la colonne vertébrale, la pose d’un stent coronarien ou vasculaire et la chirurgie du cristallin. L'étude révèle également des larges disparités géographiques dans l'accès aux soins. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 26/11/2017 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 26 novembre 2017 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.