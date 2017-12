Pourquoi y a-t-il encore des passages à niveau dangereux en France ?

L'accident sur le passage à niveau à Millas n'est pas le premier. Chaque année, une trentaine de personnes meurt dans de telles circonstances en France. Samedi soir dans le Nord, quatre jeunes gens ont aussi été percutés par un train. Pourtant la SNCF, qui gère pas moins de 30 000 km de voies, a identifié et travaille sur ses points les plus dangereux. 163 passages à niveau sont encore à sécuriser. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 17/12/2017 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 17 décembre 2017 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.