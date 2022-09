Pourra-t-on rouler électrique pour 100 euros par mois ?

La voiture électrique à 100 euros par mois, ce ne sera pas ce véhicule, et encore moins cet autre modèle haut de gamme. Chez ce vendeur, on trouve tout de même ce modèle plus abordable, et ce loyer sera bientôt de 100 euros. L'objectif du gouvernement est de prendre en charge l'excédent pour les modèles d'entrée de gamme. Dans le cas de cette voiture à 168,23 euros par mois, l'aide de l’État sera de 68 euros par mois. Tout le monde ne pourra pas y prétendre. Les personnes à faible revenu ou certaines professions médicales seront concernées. Le dispositif devrait être détaillé la semaine prochaine. Les constructeurs s'y préparent. Jacques Alvergnas, fondateur de Alvergnas Automobile, prévoit déjà d'agrandir son espace dédié à l'électrique. En attendant, voici les rares modèles susceptibles d'être concernés par le loyer à 100 euros : la Renault Twingo, la Dacia Spring et la Fiat 500. Comment répondre à un afflux de nouvelles demandes alors qu'il est déjà compliqué de se fournir aujourd'hui ? Les délais de livraison sont actuellement de six mois à un an. Les nouveaux clients devront s'armer de patience. TF1 | Reportage D. Piereschi, P. Marcellin, A. Tocny